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ululisウルリス金木犀 ヘアオイル キラメキシャイニーピンクミーコントロール
商品番号 B64406504414
商品名

ululisウルリス金木犀 ヘアオイル キラメキシャイニーピンクミーコントロール
ブランド名 ウルリス
特別価格 税込 6,150 円
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商品詳細

★2023ululisKinmokuseiキラメキシャイニー×１★2023ululisKinmokuseiピンクミーコントロール×１★2022ululisKinmokuseiウルリスキンモクセイ×１8月に購入しました金木犀のみずみずしく甘い香りが髪全体に。キンモクセイキラメキうるおいのあるキラツヤ髪キンモクセイピンクミーまっすぐうるサラな髪※商品は箱から取りだしそのまま入れて発送手続き致します。※値下げ不可#金木犀#きんもくせい#キンモクセイ#ウルリス#ululis#期間限定#限定#秋#シャンプー#トリートメント#2022#2023#数量限定#生産終了#ululisKinmokusei#ウルリス金木犀#ウルリスキンモクセイ#ululis金木犀#キラメキシャイニー#ピンクミーコントロール3080-0-3-750-9240種類···ダメージケア本体/詰め替え···本体仕上がり···さらさら髪質···ノーマル、パーマ/カラーリング、ダメージ、くせ毛、乾燥、直毛、縮毛
http://narcologia.ru/goods/message957827.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful518751.html
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