薬用育毛剤 柑気楼(かんきろう) さわやかタイプ 150ml ２本セット

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種類···育毛・養毛剤薬用育毛剤柑気楼(かんきろう)さわやかタイプ150mlです。２本セット値下げしました。8900円→8500円未開封。頂き物ですが使用しない為出品しました。未開封ですが外箱に汚れキズ剥がれがあります。写真でご確認お願い致します。自宅保管の為ご理解頂ける方のみご購入下さい。