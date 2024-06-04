ケイトスペード デザートローズジャケット

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ケイトスペードキッズデザートローズジャケット164/14Y百貨店の中にある、ケイトスペード、キッズショップで購入しました。1、2回しか着用していません。Sサイズの女性の方でも着て頂けると思います。小さく折りたたんで発送します！着丈約60㎝ケイトスペードkatespade花柄ピンクバラローズブルゾン