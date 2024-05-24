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ラルフローレン ストライプ ボニー刺繍 コットン 長袖シャツ キッズ160㎝
商品番号 W14370620713
商品名

ラルフローレン ストライプ ボニー刺繍 コットン 長袖シャツ キッズ160㎝
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品NO：DW-310◆ブランド:RalphLauren　　　　　ラルフローレン　　　　　◆サイズ:キッズ160㎝　　　　　14〜16歳　　　　　レディースS〜Mの方も着用できます。　　　　　※サイズは実寸を必ずご確認ください☘️フォロー割、おまとめ割りしております。◇1000～2999円　→100円引◇3000～4999円　→200円引◇5000～9999円　→300円引◇10000以上　　→500円引　★お得なおまとめ割引。フォロー割と併用OK!（ただし合計金額が5000円以上が対象）◇２点　→200円引◇３点　→300円引◇４点　→400円引◇５点　→500円引☘️当店のアイテムが一覧できます。　　↓↓↓　#スイミーの部屋《商品詳細》　◆カラー:ブルー、水色、白　◆伸縮性:なし　◆ファスナー:なし　◆透け感:なし　◆裏地:なし　◆ボタン:あり　　◆素材:コットン、綿100%　◆生地の厚さ:普通　◆デザイン:ワイシャツ、ワンポイント　　　　　　ストライプ、ポニー刺繍　◆シーン:フォーマル、およばれ　　　　　入学式、卒業式などの式典　　　　　カジュアルにも。　　　　　　　　　　　　　《平置き実寸》　◆着丈　　約66.5cm　◆肩幅　　約41cm　◆身幅　　約51cm　◆袖丈　　約58cm※素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください《コンディション》◆状態　【A】　A-新品に近い美品、5回以内使用程度⚠️注意事項　✅小物やコーディネートに使用している　　衣類は付属しません。　✅ご不明点やご質問、フォロー割の希望は　　必ず「ご購入前」にコメントをお願いします。　　✅コメントの返信は遅れる事があります。　　どうしても購入希望の方は、表記のお値段で　　ご購入されることをおすすめします。　　✅撮影環境や、モニターにより色味が　違って見える場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/voiceless521059.html
http://narcologia.ru/goods/flight612928.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful50951.html
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