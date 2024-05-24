ラルフローレン ストライプ ボニー刺繍 コットン 長袖シャツ キッズ160㎝

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◆商品NO：DW-310◆ブランド:RalphLauren ラルフローレン ◆サイズ:キッズ160㎝ 14〜16歳 レディースS〜Mの方も着用できます。 ※サイズは実寸を必ずご確認ください☘️フォロー割、おまとめ割りしております。◇1000～2999円 →100円引◇3000～4999円 →200円引◇5000～9999円 →300円引◇10000以上 →500円引 ★お得なおまとめ割引。フォロー割と併用OK!（ただし合計金額が5000円以上が対象）◇２点 →200円引◇３点 →300円引◇４点 →400円引◇５点 →500円引☘️当店のアイテムが一覧できます。 ↓↓↓ #スイミーの部屋《商品詳細》 ◆カラー:ブルー、水色、白 ◆伸縮性:なし ◆ファスナー:なし ◆透け感:なし ◆裏地:なし ◆ボタン:あり ◆素材:コットン、綿100% ◆生地の厚さ:普通 ◆デザイン:ワイシャツ、ワンポイント ストライプ、ポニー刺繍 ◆シーン:フォーマル、およばれ 入学式、卒業式などの式典 カジュアルにも。 《平置き実寸》 ◆着丈 約66.5cm ◆肩幅 約41cm ◆身幅 約51cm ◆袖丈 約58cm※素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください《コンディション》◆状態 【A】 A-新品に近い美品、5回以内使用程度⚠️注意事項 ✅小物やコーディネートに使用している 衣類は付属しません。 ✅ご不明点やご質問、フォロー割の希望は 必ず「ご購入前」にコメントをお願いします。 ✅コメントの返信は遅れる事があります。 どうしても購入希望の方は、表記のお値段で ご購入されることをおすすめします。 ✅撮影環境や、モニターにより色味が 違って見える場合がございます。