メルちゃん　ハンドメイド服　インスタ　作家　tamuraya

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メルちゃんサイズのハンドメイドお洋服です。インスタで人気のハンドメイド作家様や、フリマアプリなどで購入いたしました。人気の作家さんのものもあり丁寧な作りです。ワンピース、コート、革靴、メガネ等盛りだくさんのセットです。あまり遊ばなかったため、状態が良いものが多いですが、帽子形崩れ、タイツ毛玉、靴のリボン取れ等ございます。画像4、5、6子供が使用したものになりますので、神経質な方はお控え下さい。メルちゃんネネちゃんソランちゃんレミンちゃんお人形遊びお人形服ハンドメイドハンドメイド作家ハンドメイドお洋服ハンドメイドお人形服ごっこ遊びままごと遊びtamuraya