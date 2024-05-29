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メルちゃん　ハンドメイド服　インスタ　作家　tamuraya
商品番号 J12653239008
商品名

メルちゃん　ハンドメイド服　インスタ　作家　tamuraya
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルちゃんサイズのハンドメイドお洋服です。インスタで人気のハンドメイド作家様や、フリマアプリなどで購入いたしました。人気の作家さんのものもあり丁寧な作りです。ワンピース、コート、革靴、メガネ等盛りだくさんのセットです。あまり遊ばなかったため、状態が良いものが多いですが、帽子形崩れ、タイツ毛玉、靴のリボン取れ等ございます。画像4、5、6子供が使用したものになりますので、神経質な方はお控え下さい。メルちゃんネネちゃんソランちゃんレミンちゃんお人形遊びお人形服ハンドメイドハンドメイド作家ハンドメイドお洋服ハンドメイドお人形服ごっこ遊びままごと遊びtamuraya
http://narcologia.ru/goods/Lincoln520202.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome68743.html
http://narcologia.ru/goods/browse45291.html
メルちゃん　ハンドメイド服　インスタ　作家　tamuraya
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