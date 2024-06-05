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ファミリア　ダウンジャケット　キッズ服
商品番号 L51771454659
商品名

ファミリア　ダウンジャケット　キッズ服
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 2,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年ほど前に購入しました。数回使用しましたが、目立った傷や汚れありません。クローゼットで保管しておりました。ワンポイントでとてもかわいく、ファミリアらしいチェックのデザインです。中のベストだけでも使用できます。サイズアウトのため出品いたしました。
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