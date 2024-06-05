ファミリア　ダウンジャケット　キッズ服

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商品詳細
4年ほど前に購入しました。数回使用しましたが、目立った傷や汚れありません。クローゼットで保管しておりました。ワンポイントでとてもかわいく、ファミリアらしいチェックのデザインです。中のベストだけでも使用できます。サイズアウトのため出品いたしました。
http://narcologia.ru/goods/composite7154.html
http://narcologia.ru/goods/Addict203118.html
http://narcologia.ru/goods/Persia804388.html
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