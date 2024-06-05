希少！布袋寅泰 ギタリズム柄 ロングジャケット 正規品グッズ！

布袋寅泰G柄ギタリズム柄ロングジャンパージャケット グッズ 黒 希少品の為、短期出品になります。左腕と背中にギタリズム柄が本格刺繍でデザインされた絶品です！フリーサイズ表記無(L〜LLぐらい)身幅約65㎝×着丈約93㎝(フード付き 襟に収納)希少 オフィシャルグッズ 正規品です！今回の出品にあたりクリーニング済み！未着用で大事に自宅保管していましたが、長期保管品になります。とくに経年変化などは見当たりませんが、個人のコレクションにご理解のある方のみお願い致します。＊即購入可能。＊お値下げ交渉はご遠慮ください。＊受け取り評価を安易に考えてる方ご遠慮ください。#布袋#布袋寅泰dvd#BOOWY#Boowy#ボウイ#BOOWYDVD#コンプレックス#COMPLEX#COMPLEXDVD#complex#BOOWYdvd#ボウイdvd#布袋寅泰レア#布袋寅泰限定#布袋寅泰グッズ#布袋寅泰ライブグッズ種類···その他人気ソロアーティスト···布袋寅泰



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