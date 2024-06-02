バボラ　テニスシューズ　23.5

バボラテニスシューズ綺麗なお色ですこちらでとても良い方から譲って頂きましたが残念ながらサイズが合いませんでした。普段23.5センチなんですが少し小さかったです。普段23センチ履かれてる方が良いと思います（個人的な感想ですが）とても綺麗な状態ですがあくまでも中古になりますので神経質な方はお控えくださいサイズ···23.5cmテニスシューズバボラテニスシューズ現状渡し



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