ニューバランス442サッカースパイク

■ニューバランス 442■カラー···ブルー■サイズ···26.5cm■特徴···天然皮革アッパー カンガルー■種類···サッカースパイク■ハードグラウンド■定価 17,000円■2E相当 幅広の足ですが、革なので痛くなく履きやすかったです。インソールは他のものをしようしていたので、未使用です。上記状態、自宅保存、中古品をご理解くださる方で宜しくお願い致します。



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