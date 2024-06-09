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ニューバランス442サッカースパイク
商品番号 R49842333378
商品名

ニューバランス442サッカースパイク
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ニューバランス　442■カラー···ブルー■サイズ···26.5cm■特徴···天然皮革アッパー　カンガルー■種類···サッカースパイク■ハードグラウンド■定価　17,000円■2E相当　幅広の足ですが、革なので痛くなく履きやすかったです。インソールは他のものをしようしていたので、未使用です。上記状態、自宅保存、中古品をご理解くださる方で宜しくお願い致します。
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