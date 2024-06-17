WBC 優勝記念 グッズ コイン ゴールド 2023大谷翔平【限定1500個】

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商品詳細
【祝 優勝】2023WBC大谷翔平選手（打者）ゴールドカラーコイン シリアルナンバー入り日本郵便オリジナルデザイン数量限定：1,500個2023WORLDBASEBALLCLASSICの舞台でかけるWBC選手の写真を使用したプレイヤーグッズMADEINTHEUSATheHighlandMint社製素材：コイン：約φ3.9cm24ktゴールドメッキアクリルコインケースジュエリーケース（ブラック）シリアル番号入り⭐︎素人保管の為ご理解いただける人のみ、ご購入お願いします!
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