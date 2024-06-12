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MLB【ボール、キャップ用、豪華ディスプレイケース】エンゼルスロゴ入り❗️
商品番号 W95383617545
商品名

MLB【ボール、キャップ用、豪華ディスプレイケース】エンゼルスロゴ入り❗️
ブランド名 ファナティック
特別価格 税込 8,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MLB【ボール、キャップ用、豪華ディスプレイケース】エンゼルスロゴ入り❗️※ボールとキャップは商品に含まれていません！大谷翔平選手のサインボールとキャップやその他記念グッズを飾ることができます‼️アクリルケースの背面はミラーになっています！【サイズ】縦21cm×横31cm高さ21cm【梱包サイズ】100サイズ段ボール、専用緩衝材※新品、未開封品を送らせて頂きます。※大切なコレクションの展示にいかがでしょう！トレーディングカード等一緒に飾るとより豪華になると思います♪※迅速で丁寧な対応をお約束致しますので、ご購入後、24時間以内にお支払い、又は、ご連絡が取れる方のみ、お取引きをお願い申し上げます。
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