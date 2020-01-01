♦︎NIKE♦︎浦和レッズ♦︎2008♦︎ユニフォーム 阿部

浦和レッズ 2008半袖レプリカユニフォームです。22番 阿部勇樹選手のマーキング入りユニフォームです。サイズ L#浦和レッズ#ユニフォーム#Jリーグ#阿部勇樹劣化や汚れがあります。画像をご参考の上、USED品としてご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。ペット、喫煙者おりません。自宅保管になりますのでご了承いただける方のみご購入ください。丈···半袖サイズ···Lカラー···レッド種類···レプリカユニフォームリーグ···J1丈...半袖カラー...レッド



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