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【美品】横浜DeNAベイスターズ ロペス 2016スターナイト ユニフォーム
商品番号 M22668917450
商品名

【美品】横浜DeNAベイスターズ ロペス 2016スターナイト ユニフォーム
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロ野球セ・リーグ横浜DeNAベイスターズ2016年スターナイトユニフォーム背番号2ホセ・ロペスサイズ表記L着丈73センチ、身幅60センチご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ　など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は目立った汚れ等はありませんが、古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/rouge859710.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper303909.html
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