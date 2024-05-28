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商品詳細
SSKWF-LX220SkyBeat31競技の種類···硬式素材···超々ジュラルミンバランス・特徴···ミドルバランス84cm905g日本製使用に伴う薄い擦れキズはありますが、ひどいダメージはなく状態良好です。グリップテープもミズノ製の新品に替えたばかりです。11月中旬頃までの出品となります。
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