【世界960個限定】大谷翔平 回転式 デュアルボブルヘッド 二刀流 エンゼルス

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商品詳細
【世界960個限定】大谷翔平回転式デュアルボブルヘッド二刀流エンゼルス新品、未使用大谷翔平選手二刀流回転式ボブルヘッドは、TVでも放送され、大人気のボブルヘッドです。2023年6月初旬から現地エンゼルスタジアムにて世界960個、現地エンゼルスタジアム公式チームストア限定販売です。MLB(メジャーリーグベースボール）正規品を証明する野球ボールデザインのシリアル番号がプリントされたMLBオーセンティックシールが外箱に貼られています。※海外製品のため、外箱に小さなへこみ、スレなどご容赦下さい。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。※迅速で丁寧な対応をお約束致しますので、ご購入後、24時間以内にお支払い、又は、ご連絡が取れる方のみ、ご購入をお願い申し上げます。※即日発送→ヤマト運輸安全に最速でお届けします。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei237471.html
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