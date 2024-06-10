Fender JAPAN AST-M/DH ディマジオPU SSH

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商品詳細
※7万5000円から値下げ中！早いモノ勝ちです！タイプ...ストラトキャスタータイプ希少なミディアムスケールでナローネックのFenderJapanのストラトキャスターAST-M/DH（ブラック）の中古品です。古めの希少モデルのため、ボディ部分にキズ・スレ・小さな打痕などございますが、ネック裏などはとてもキレイな状態です。手のサイズ的にロングスケールよりミディアムスケールが弾きやすいけど、ストラトキャスターの音が好きな人にはピッタリだと思います。ピックアップはDiMazioCollectionfullRangeImpact搭載のSSHです。アンプ接続時、音も問題なく出るのを確認済みです。▼付属品・ストラップ・ソフトケース（汚れ有り）・六角レンチ・オーナーズマニュアル・フェンダージャパン製品保証書※送料込みの価格ですご購入後 24時間以内に丁寧な梱包・匿名配送で発送致します。 ※発送時、付属品とアームはソフトケースの小物入れポケット部分に収納いたします。宜しくお願い致します。#ギター #エレキギター #フェンダー #ミディアムスケール
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