ウイルソン Wilson テニスバッグ/フェデラーDNA 黒

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商品詳細
ウィルソンのフェデラーモデルのラケットバッグです。【FEDERERDNA202012PK/ラケットバッグフェデラーDNA】外側は目立った傷や汚れはほとんどなく比較的綺麗な状態です。内側は一箇所捲れがありますが使用には問題ありません。写真5枚目の確認をお願い致します。※中古品である事のご理解の程、よろしくお願い致します。用途···硬式
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