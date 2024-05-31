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ウイルソン Wilson テニスバッグ/フェデラーDNA 黒
商品番号 U95324258379
商品名

ウイルソン Wilson テニスバッグ/フェデラーDNA 黒
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィルソンのフェデラーモデルのラケットバッグです。【FEDERERDNA202012PK/ラケットバッグフェデラーDNA】外側は目立った傷や汚れはほとんどなく比較的綺麗な状態です。内側は一箇所捲れがありますが使用には問題ありません。写真5枚目の確認をお願い致します。※中古品である事のご理解の程、よろしくお願い致します。用途···硬式
http://narcologia.ru/goods/recycling519814.html
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