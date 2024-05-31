使用1ヶ月未満 ニュートロン 78cm580g 少年軟式 2019後期

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商品詳細
使用1ヶ月未満です。多分３週間ほど。週末の試合と練習で使いました。画像２枚目の剥がれ以外はかなり綺麗な状態です。画像補正はしてません。値下げしたので当面この価格で販売します。ノークレームノーリターンでお願いします。ニュートロン78cm580g少年軟式2019後期モデル競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···その他
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http://narcologia.ru/goods/pompous812223.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney485849.html
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