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モンスターハンター　狩猟武器コレクション　3点セット
商品番号 K64641076960
商品名

モンスターハンター　狩猟武器コレクション　3点セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンスターハンター狩猟武器コレクションのリュウノアギト　封龍剣　双龍剣太極の3点セットです(^^)コレクションで購入しましたがしまったままの為出品しました。台座はカードに記載されている物とは異なります。フィギュア等はおまけ程度にお考え下さい。ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ！人気ゲームタイトル···モンスターハンター
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