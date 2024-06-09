ヨネックス YONEX どでかタオル ALL TOKAI オール東海

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商品詳細
◯商品説明・サイズ:95×150cm・もともと入っていた透明の袋が破れているのでテープで補強してあります◯注意事項・即購入OKです・自宅保管ですので気になるな方はご遠慮くださいお気軽にコメントよろしくお願いします(^^)
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