大谷翔平選手　プレイヤーズTシャツ　Lサイズ、

大谷翔平選手のプレイヤーズTシャツになります。北海道日本ハムファイターズ時代のホームデザインのものになります。サイズはLサイズです。新品未開封品ですが、素人管理であることをご理解の上、ご検討いただければ幸いです。未開封の状態でお渡ししたいので、開封写真や開封しての採寸に関する指示はご遠慮ください。サイズに関しては、写真のサイズ表を参考にしていただければと思います。ネコポスでお送りいたします。質問等ありましたら遠慮なく仰ってください。ご検討のほど、宜しくお願い致します。野球チーム...北海道日本ハムファイターズ種類...その他



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