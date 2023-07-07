ファイターズ 超夏祭り 法被 来場者記念 2着

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商品詳細
野球チーム···北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハムファイターズ超夏祭り 法被2枚セット8月5日来場者記念配布されましたが使用しない為、出品します。素人の自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。#日本ハムファイターズ#エスコンフィールド#北海道#北広島#野球#日ハム#ファイターズ#法被#ハッピ#プレゼント#特典野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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