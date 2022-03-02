昇竜ユニフォーム　細川成也

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こちらは昇竜デーの際に配布されたユニフォームを公式オンラインショップにて圧着していただいたものです。ユニフォームは配布後から一度も着用しておりません。目視では汚れなどは全くございませんが万が一の可能性もあるので「未使用に近い」とさせていただきました。購入後、最短で当日遅くとも翌日には発送致します。野球チーム···中日ドラゴンズ種類···ユニフォーム