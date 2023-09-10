セルティック 22-23 HOME ユニフォーム 8番 古橋亨梧

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未使用に近いサッカーユニフォーム・未使用に近い・22/23セルティック・HOME・古橋亨梧・背番号：8番・レプリカモデル・プレミアシップパッチ・インポートSサイズ着丈：71cm 身幅：50cm*素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。コメントなしの即購入OKです。試着程度しか着用していない未使用に近い商品ですので綺麗な状態ですが、あくまでも1度人の手に渡っている中古の商品で海外製品ですので正規店で購入したものではありませんので完璧な品物にこだわる方や神経質な方の購入はご遠慮下さい。購入後24時間以内発送を心がけています。