ヨネックス　キャップ　ALL JAPAN ソフトテニス

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商品詳細
種類···帽子用途···軟式・ソフトテニス高校の時に使用しておりました。少々色褪せていて、ほつれているところ(5枚目以降〜)が数箇所ありますが、問題なく使用でき、状態も綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/preference763338.html
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