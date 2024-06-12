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ヨネックス　キャップ　ALL JAPAN ソフトテニス
商品番号 M46515513184
商品名

ヨネックス　キャップ　ALL JAPAN ソフトテニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···帽子用途···軟式・ソフトテニス高校の時に使用しておりました。少々色褪せていて、ほつれているところ(5枚目以降〜)が数箇所ありますが、問題なく使用でき、状態も綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/preference763338.html
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