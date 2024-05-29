ピカチュウ美品2枚セット　V VMAX SR UR

ご覧頂きありがとうございます。コレクション整理のため出品致します。入手時よりスリーブ、マグネットローダーに入れ防湿庫内で保管しておりました。購入の際は、状態は必ず画像をご確認お願いします。トラブル防止のため、あくまでプレイ用とご認識のうえでご購入お願い申し上げます。マグネットローターに入れ発送致します



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