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ピカチュウ美品2枚セット　V VMAX SR UR
商品番号 X16562967818
商品名

ピカチュウ美品2枚セット　V VMAX SR UR
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コレクション整理のため出品致します。入手時よりスリーブ、マグネットローダーに入れ防湿庫内で保管しておりました。購入の際は、状態は必ず画像をご確認お願いします。トラブル防止のため、あくまでプレイ用とご認識のうえでご購入お願い申し上げます。マグネットローターに入れ発送致します
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