ピカチュウ美品2枚セット　V VMAX SR UR

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。コレクション整理のため出品致します。入手時よりスリーブ、マグネットローダーに入れ防湿庫内で保管しておりました。購入の際は、状態は必ず画像をご確認お願いします。トラブル防止のため、あくまでプレイ用とご認識のうえでご購入お願い申し上げます。マグネットローターに入れ発送致します
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