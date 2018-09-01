- ホーム
- >
- スポーツ・レジャー
- >
- サッカー/フットサル
- >
- ウェア
- >
- 熊本県立大津高等学校 サッカー部 練習着
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー···ブルーチーム名/国内…V・ファーレン長崎リーグ···J2種類···シャツサイズ···O「O」というサイズはJASPO（日本スポーツ用品工業協会）が定めた規格サイズの一つです。主にスポーツウェアのサイズ表記で見かけます。ちなみに、サイズOはXL、LL、2Lと同じ認識(意味)となります。熊本県立大津高等学校サッカー部の練習着です。着用していたのは現在V・ファーレン長崎でプレーしている澤田崇さんが着用していたものです。多少ロゴ等に擦れ等がありますが、保存状態はいい方だと思います。肩幅…47cm身幅…56cm袖丈…20cm着丈…69cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful78151.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate358577.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant303982.html
練習時間は1日100分。大津高校サッカー部、強さの秘訣は「凡事徹底 ...
大津高校【チーム紹介：熊本県】 - サカスタU－１８
大津高校サッカー部あるある「新入学の下宿生・寮生は、『おにパ』を ...
オンライン予備校「ただよび」熊本県立大津高等学校 サッカー部の ...
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
ブログ記事 - t1park
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
ブログ記事 - t1park
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
大津高校【チーム紹介：熊本県】 - サカスタU－１８
令和２年度２学期 - 熊本県立松橋高等学校
大津高等学校 サッカー部ユニフォーム ホワイト Mサイズ Amazon ...
大津高校 | 球蹴男児U-16リーグ 公式HP
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful78151.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate358577.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant303982.html
練習時間は1日100分。大津高校サッカー部、強さの秘訣は「凡事徹底 ...
大津高校【チーム紹介：熊本県】 - サカスタU－１８
大津高校サッカー部あるある「新入学の下宿生・寮生は、『おにパ』を ...
オンライン予備校「ただよび」熊本県立大津高等学校 サッカー部の ...
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
ブログ記事 - t1park
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
ブログ記事 - t1park
メーカー包装済】 熊本 大津高校 サッカーウェア sushitai.com.mx
大津高校【チーム紹介：熊本県】 - サカスタU－１８
令和２年度２学期 - 熊本県立松橋高等学校
大津高等学校 サッカー部ユニフォーム ホワイト Mサイズ Amazon ...
大津高校 | 球蹴男児U-16リーグ 公式HP