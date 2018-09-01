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熊本県立大津高等学校　サッカー部　練習着
商品番号 G73993272911
商品名

熊本県立大津高等学校　サッカー部　練習着
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーチーム名/国内…V・ファーレン長崎リーグ···J2種類···シャツサイズ···O「O」というサイズはJASPO（日本スポーツ用品工業協会）が定めた規格サイズの一つです。主にスポーツウェアのサイズ表記で見かけます。ちなみに、サイズOはXL、LL、2Lと同じ認識(意味)となります。熊本県立大津高等学校サッカー部の練習着です。着用していたのは現在V・ファーレン長崎でプレーしている澤田崇さんが着用していたものです。多少ロゴ等に擦れ等がありますが、保存状態はいい方だと思います。肩幅…47cm身幅…56cm袖丈…20cm着丈…69cm
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