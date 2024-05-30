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PUMA Arsenal FC トラックジャケット
商品番号 O74097704681
商品名

PUMA Arsenal FC トラックジャケット
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,735 円
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商品詳細

◻️プーマ　アーセナル　トレーニングウェア　　ドリルトップ　ジャージ◻️中古品を購入しました。着る機会が少ないため出品いたします。◻️サイズM着丈…71身幅…53◻️色ネイビー×ピンク◻️目立ったダメージなどは見当たりませんが、多少使用感はあるかもしれません。気にならない方よろしくお願いいたします。◆あくまで中古品として理解していただける方、よろしくお願いいたします。丈···長袖チーム名/国外···アーセナルFC
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