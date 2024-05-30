PUMA Arsenal FC トラックジャケット

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商品詳細
◻️プーマ アーセナル トレーニングウェア ドリルトップ ジャージ◻️中古品を購入しました。着る機会が少ないため出品いたします。◻️サイズM着丈…71身幅…53◻️色ネイビー×ピンク◻️目立ったダメージなどは見当たりませんが、多少使用感はあるかもしれません。気にならない方よろしくお願いいたします。◆あくまで中古品として理解していただける方、よろしくお願いいたします。丈···長袖チーム名/国外···アーセナルFC
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