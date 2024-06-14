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Joc Pederson ジョク ペダーソン サイン ボール 大谷翔平WBC
商品番号 D45773824782
商品名

Joc Pederson ジョク ペダーソン サイン ボール 大谷翔平WBC
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,959 円
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商品詳細

有料サイン会にて頂いたJocPedersonサイン入りMLBボールです。#侍JAPAN#侍ジャパン#公式球#応援グッズ#ユニフォーム#レプリカユニフォーム#東京ドーム#松坂大輔#日本代表#トラウト#イチロー#WBC#WBC2023#WorldBaseballClassic#ワールドベースボールクラシック#SAMURAIJAPAN#公式球#応援グッズ#ユニフォーム#レプリカユニフォーム#松坂大輔#日本代表#トラウト#イチロー#大谷翔平#ダルビッシュ有#佐々木朗希#戸郷翔征#松井裕樹#大勢#伊藤大海#山本由伸#栗林良吏#今永昇太#湯浅京己#宇田川優希#高橋宏斗#宮城大弥#高橋奎二#甲斐拓也#大城卓三#中村悠平#山田哲人#源田壮亮#牧秀悟#中野拓夢#岡本和真#山川穂高#村上宗隆#牧原大成#近藤健介#周東佑京#ヌートバー#吉田正尚野球チーム···大リーグ・MLB購入時の金額¥14,000
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