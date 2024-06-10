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阪神タイガース　ICOCA
商品番号 A95814763927
商品名

阪神タイガース　ICOCA
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガースのICOCA2枚です。阪神三宮駅で並んで購入したものです。チャージ金は入っていないと思います。そのチャージ金を使い切るために使ったのみとなってますので、ほとんど新品です。傷などはありません。その状態で冷暗所に保存してましたのでかなり状態は良いかと思います。
http://narcologia.ru/goods/financier735960.html
http://narcologia.ru/goods/competitive367781.html
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