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【本日限り】阪神タイガース セ・リーグ優勝記念 オーロラアクスタ 近本、中野
商品番号 Y98234235915
商品名

【本日限り】阪神タイガース セ・リーグ優勝記念 オーロラアクスタ 近本、中野
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,942 円
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商品詳細

日本シリーズ進出記念野球チーム...阪神タイガースセ・リーグ優勝記念オーロラアクリルスタンド5近本光司51中野拓夢外枠サイズ:14×10.5cm※バラ売り(普通郵便)は2777円個人の自宅保管になりますので、ご理解ある方のみご購入お願い致します(プロフ確認含む)完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。※発送は4～7日設定ですが早目に発送予定です。お急ぎの方はご相談下さい。※普通郵便→メルカリ便等変更希望の場合は+実費で変更しますのでコメントして下さい。他多数出品予定なので下記#よりアクセスご覧下さい。#侍ジャパン1985#WBC1985#NPB1985#阪神タイガース1985〈発送元:東京、埼玉〉
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