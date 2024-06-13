2021年大谷翔平 MVP獲得記念2コインフォトミント数量限定3,000個 ...

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※ご購入前にプロフィールを参照ください＾＾祝ホームラン王緊急お値下！ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が2021年アメリカン・リーグMVP獲得を記念した、郵便局のネットショップ用オリジナルグッズです。ロットNo.は300番代です。※全商品メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。※MADEINUSA。アメリカTheHighlandMint社製サイズ：約33.02x40.64cmコイン：約φ3.9cmブロンズ限定3,000個の発売で即完売してしまったお品ですのでかなりレアな商品です。撮影用に開封はしましたがプチプチの梱包からは一度もだしていません。ロットNo.付きの世界に１つずつしかない記念商品ですのでいかがでしょうか(^-^)送料込み新品未開封のコンプリートされた完全版です。ぜひ、ご検討ください^_^野球チーム···大リーグ・MLB#大谷翔平#大谷翔平限定グッズ#限定グッズ #大谷翔平MVP獲得記念#MVP獲得記念#大谷翔平2コインフォトミント#2コインフォトミント#レア#完売#wbc野球チーム···大リーグ・MLB