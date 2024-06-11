GOSEN(ゴーセン)テニスラケットバックハイジャパ　限定

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商品詳細
GOSEN(ゴーセン)テニスラケットバックハイスクールジャパンカップソフトテニス2018のキャリーバッグ(限定品)になります。こちらで未使用品を購入させてもらいました。私には大きすぎた為、自宅保存での未使用です。色:黒/蛍光の赤サイズ:横約31・縦約71・マチ約15ラケットファスナーポケット✖️1収納ファスナーポケット✖️4メシュポケット✖️1ペットボトルホルダー(メシュ)✖️1シューズも入る収納ケース箇所はマジックテープでの仕切りが2箇所可能※折りたたんでの発送になりますので宜しくお願いします
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