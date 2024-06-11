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木製バット　野球　G28岡本モデル　少年軟式用木製バット プロモデル
商品番号 V69340516040
商品名

木製バット　野球　G28岡本モデル　少年軟式用木製バット プロモデル
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品番SBB5063■商品説明SSKアドバイザリースタッフモデルを再現したジュニア用軟式木製バット。本格志向の野球少年にオススメ。■素材木製■岡本モデル(G25KO)※東京読売ジャイアンツ岡本和真選手■サイズ78cm/580g平均素材···木競技の種類···軟式素振り用として購入した為、綺麗ですボールは打っていません小さな擦れたような傷はありますが、目立つようなものや大きな傷はありません屋内での使用のみほか、気になる点ありましたコメントください
http://narcologia.ru/goods/encourage860372.html
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