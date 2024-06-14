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クラブジャイアンツゴールド会員限定特典ユニフォーム
商品番号 B33243109773
商品名

クラブジャイアンツゴールド会員限定特典ユニフォーム
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 1,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツゴールド会員限定特典アンダーアーマーユニフォームサイズXL画像6枚目7枚目でおおよそのサイズ感がわかると思います。何度か球場で着用しましたが目立った汚れはなく全体的に綺麗です。#巨人#読売ジャイアンツ#ジャイアンツ#ユニフォーム#アンダーアーマー野球チーム···読売ジャイアンツ種類···ユニフォーム
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