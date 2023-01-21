ミズノ　ソフトテニスラケット

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商品詳細
SCAD01RSCAD1Rスカッド 1R前衛用ガットは忘れましたが、32で張ってあります。ヘッドの部分の塗装の剥がれがあるだけで、他に傷はありません。
http://narcologia.ru/goods/browse684391.html
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