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ミズノ　ソフトテニスラケット
商品番号 G37731440525
商品名

ミズノ　ソフトテニスラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SCAD01RSCAD1Rスカッド　1R前衛用ガットは忘れましたが、32で張ってあります。ヘッドの部分の塗装の剥がれがあるだけで、他に傷はありません。
http://narcologia.ru/goods/browse684391.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce599655.html
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