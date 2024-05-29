ボルトン・ワンダラーズTie 2001年購入

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商品詳細
2001年6月スタジアムショップで購入在籍していた西澤明訓選手にバッタリお会いしました1888年リーグ創設12チームの一つボルトン・ワンダラーズとは＂ボルトンでさまよっている人々＂ホームグラウンドがなくボルトンのグラウンドをさまよっていたことによりますFACup優勝は4回しかしリーグ優勝は未だにありません
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