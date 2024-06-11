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阪神タイガース 2003 優勝 ハッピ バスタオル ハチマキ 膝枕 高島屋セット
商品番号 S45570716331
商品名

阪神タイガース 2003 優勝 ハッピ バスタオル ハチマキ 膝枕 高島屋セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,274 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■土日は発送出来ません■□お値下げは私のタイミングとさせて下さい□◼️バラ売りしてません◼️トラッピー　ハッピスポーツタオルバスタオル座膝枕ハチマキ画像の５点セットです未開封です20年前の物です折れ目に色褪せがある可能性もあります2003　阪神タイガース優勝高島屋のセットです優勝おめでとうございますらくらくメルカリ便宅急便発送予定野球チーム...阪神タイガース
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