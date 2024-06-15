クリーブランド RTX zipcore 52,58°ダイナミックゴールドS200

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■クリーブランドRTXzipcore■ロフト角→52,58°MID10■シャフト→ダイナミックゴールドS200■右用ウエッジ2セット販売のみとさせていただきます。52°は、開封してしまっておりますが、新品未使用品で58°は、新品未開封です。他サイトでも出品しています。早く購入された方を優先させていただきますのでご容赦ください。その他詳しくは、プロフィールご参照お願いします。■説明セラミックによる重心革命「ZIPCOREテクノロジー」ネック部に軽比重のセラミックピンをインサートし、余剰重量をトゥ上へ移すことで、重心がさらに実打点のセンター近くへ。これにより、バックスピン、打ち出し角度、初速が安定し、ハイレベルな一貫性を実現。RTX史上最深溝「ULTIZIP(アルティジップ)GROOVES」RTXシリーズ史上、最も深い溝設計により、最大スピン量と悪条件下でのスピン性能が向上。あらゆる場面で、攻めのショートゲームが可能に。#クリーブランド#Cleveland#RTX#zipcore#52°#58°#ダイナミックゴールドS200#ウェッジ#右用