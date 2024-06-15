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ジオブレイク80s UL1
商品番号 W34131045042
商品名

ジオブレイク80s UL1
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 8,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···レディースメンズ兼用大学に入ってから購入して、半年くらい使用しました。傷はほとんどありません。UL1です。ガットはGOSENのテックパワーを28ポンドで張ってます。即購入OK送料無料
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