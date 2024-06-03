・値下げ！新品未使用　限定硬式ミズノプロ　キャッチャーミット　炭谷銀仁朗監修

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硬式用ミズノプロ限定モデルキャッチャーミット炭谷銀仁朗 監修モデル■品番 1AJCH29110■カラー09：ブラック■受球面・背面：ジマニティレザーテン（天然皮革：牛革）■捕手用：S-S型②定番S-S型と同サイズ■2023年秋冬限定モデル■BSSショップ限定専用グラブ袋付■1個箱入り■とにかく小さくて浅いミット。「コンパクト」をコンセプトにしている炭谷選手のこだわり。■ウェブ紐通し××形状：ウェブの遊びが出てウェブ先にボールが引っ掛かりやすい。■小指芯は通常のS-S型より若干厚め⇒親小芯の厚みを揃えることで操作性向上。■専用刻印：「G」とホームベースの意匠を掛け合わせたデザインにしています。■税込定価67100円新品未使用です。目立った傷や汚れはありませんが、当方の気が付かないものがあるかもしれません。ご理解の上、NCNRにてお願いします。値下げ、取り置き、専用はご遠慮ください。