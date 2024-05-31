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「限定レア」キャロウェイ ROGUE ST ♢♢♢ S 10.5度
商品番号 O34135456081
商品名

「限定レア」キャロウェイ ROGUE ST ♢♢♢ S 10.5度
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 18,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャロウェイROGUEローグSTトリプルダイヤモンドS10.5度ヘッドのみ。ご覧いただきありがとうございます。キャロウェイローグst限定版トリプルダイヤモンドsの10.5度ヘッドのみとなります。(TAシリアルです)ヘッド重量は192.5gmで写真にも載せてますが、何点か傷がありますので写真をご確認ください。ヘッドカバー込み、レンチなし。中古品のためnc/nrになります。#キャロウェイローグst#トリプルダイヤモンドs#石川遼#jonrahm#ツアー支給利き手···右
http://narcologia.ru/goods/encourage215072.html
http://narcologia.ru/goods/unusable360574.html
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