キャロウェイ　EPIC FLASH STAR ドライバー

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商品詳細
キャロウェイ EPICFLASHSTARドライバーシャフトはメーカーカスタムのジアッタス5S使用頻度は少なくソールに僅かな擦り傷があるだけの美品になります。高弾道で捕まりの良いモデルです。飛距離も出ます！癖のない中調子のシャフトです。ヘッドカバーとレンチ付です。中古品なのでNC.NRでお願いします。以下、スペックです。ロフト:10.5°長さ:45.75㌅重さ:294g（家庭用秤）調子:中硬さ:S種類···ドライバー利き手···右対象···レディースメンズ兼用CallawayATTASEPICエピックフラッシュTHEATTASドライバー1Wスライス防止ジ・アッタス
http://narcologia.ru/goods/seamless111329.html
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