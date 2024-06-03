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キャロウェイ　EPIC FLASH STAR ドライバー
商品番号 R88867235279
商品名

キャロウェイ　EPIC FLASH STAR ドライバー
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 13,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャロウェイ　EPICFLASHSTARドライバーシャフトはメーカーカスタムのジアッタス5S使用頻度は少なくソールに僅かな擦り傷があるだけの美品になります。高弾道で捕まりの良いモデルです。飛距離も出ます！癖のない中調子のシャフトです。ヘッドカバーとレンチ付です。中古品なのでNC.NRでお願いします。以下、スペックです。ロフト:10.5°長さ:45.75㌅重さ:294g（家庭用秤）調子:中硬さ:S種類···ドライバー利き手···右対象···レディースメンズ兼用CallawayATTASEPICエピックフラッシュTHEATTASドライバー1Wスライス防止ジ・アッタス
http://narcologia.ru/goods/seamless111329.html
http://narcologia.ru/goods/organization147862.html
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