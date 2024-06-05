

（9801-6005）埼玉福祉会 SAIFUKU 穴あけ締器 大（B4） W430×D343×H38mm 製本グッズ 本の修理グッズ 本の穴開け器械 締め機 製本道具 修繕用-サイフクオンライン



図書館用品 製本用品 製本材料 締機械 （締板５枚付）



万能ハンディ締機 / 日本ブッカー



（9801-6005）埼玉福祉会 SAIFUKU 穴あけ締器 大（B4） W430×D343×H38mm 製本グッズ 本の修理グッズ 本の穴開け器械 締め機 製本道具 修繕用-サイフクオンライン



受注製作【製本機・締め機・プレス機】製本や自炊など本の修理に便利 ...



製本用バッキングプレス機



製本用 締め機 | tradexautomotive.com



ハンドプレス | OTAブックアート ショッピングセンター



製本用 締め機 | tradexautomotive.com



製本用 締め機 | tradexautomotive.com



製本用 締め機 | tradexautomotive.com



図書館用品 製本用品 製本材料 締機械 （締板５枚付）



受注製作【製本機・締め機・プレス機】製本や自炊など本の修理に便利 ...



製本用 締め機 | tradexautomotive.com



手締めプレス | akebonote

製本用締め機本の背固め、紙束の一辺を固定し、冊子や本をつくる機械です。A4判までの本を締めることができます。 付属の山出締板はB5判まで使えます。サイズ(締寸法)：W340×D200×H170mm附属品：山出締板・山出玄能