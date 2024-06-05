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商品詳細
製本用締め機本の背固め、紙束の一辺を固定し、冊子や本をつくる機械です。A4判までの本を締めることができます。 付属の山出締板はB5判まで使えます。サイズ(締寸法)：W340×D200×H170mm附属品：山出締板・山出玄能
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