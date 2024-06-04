デニムリメイク チューリップバッグ フリルたっぷり ハンドメイド オーダー

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商品詳細
スノーホワイト★プロフ必読様専用です(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)デニムリメイクチューリップバッグフリルトートバッグハンドメイド品基本価格:5580円＊仕様縦最長29cm横最長39cmマチ13cm＊colorブラック +200円＊内生地 ①カーキ +150円＊Dカン なし＊デニム指定 +100円＊内ポケットデニム切り替え +100円＊価格6130円
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