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k18 ダイヤモンド　フルエタニティ　リング
商品番号 E20072100402
商品名

k18 ダイヤモンド　フルエタニティ　リング
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 259,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

13号　この現品3.2ミリ幅刻印k180.54サイズ1313号サイズの場合0.54ct（個体により多少変わります）こちらはサイズ13ですオーダーで作れるようになりましたローズカットダイヤモンドと同じ枠でしっかりしてます＾＾k18の場合　〜4号68000円　〜14号86000円　〜17号91000プラチナの場合　〜4号68000　〜14号83000〜17号88000半番対応可能　ミルなしも出来ます（マイナス3000）18金　　エタニティ　インドジュエリー　k18ダイヤダイア　ゴールド　プラチナネックレスリング　　ピアス　ピンクゴールド　ホワイトゴールドmariehelenedetaillacマリーエレーヌドゥタイヤック　マリーエレーヌ　mht　マリハgempalaceジェムパレスインドジュエリークロチェ　モナカジュエリートーカティブ　talkativeetsukosonobeアーカー　ポメラート
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01-05 K18 ダイヤモンド フルエタニティリング | 石川貴金属創芸
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