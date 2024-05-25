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SÖDERHAMN ソーデルハムン　ソファ
商品番号 Q90151458321
商品名

SÖDERHAMN ソーデルハムン　ソファ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SÖDERHAMNソーデルハムン2人掛けソファ,寝椅子付き/ヴィーアルプベージュ/ブラウン定価¥102,0002年前購入カバーは定期的にクリーニングしておりましたので状態としては比較的良好ですが年数相当の使用感はありますのでご了承下さい。※※※着日は調整させていただきますが、発送は9/27となります※※※
http://narcologia.ru/goods/response157642.html
http://narcologia.ru/goods/assessor673903.html
http://narcologia.ru/goods/seamless251129.html
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