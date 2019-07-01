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- 10／11まで 新品❗️ 南部鉄器、日本製❗️ おまけプレゼント付き❗️
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商品詳細
13200円販売\u003e\u003e9800円おまけプレゼント付き❗️あさらに割引き可能です❗️鉄分補給は鉄器から」400年以上の歴史を持つ南部鉄器の逸品茶こしを外して湯沸かしに、茶こしを使って急須としてご使用いただけます。重さはかなりあります。◆使って嬉しい。贈って喜ばれる。こだわりの日本製MadeinJAPAN●白湯●お茶●コーヒー◎南部鉄器IH・直火対応商品カラー···ブラック
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OIGENの南部鉄器 - 逸品セレクション | 藤巻百貨店
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