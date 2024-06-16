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ジャーナルスタンダードファニチャー ソファ
商品番号 R52458620797
商品名

ジャーナルスタンダードファニチャー ソファ
ブランド名 ジャーナルスタンダードファニチャー
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

journalstandardFurnitureオリジナルソファ【COLTONSOFA/コルトンソファ】です。バックフレームやサイドなど至る所にヴィンテージで見られる細工を施しています。一般的に背を壁に付けた置き方が多いと思いますが、後から見たスポークを樽型ににするなど、気を配ったデザインにしています。W1460なので体ははみ出してしまいますがアームが無いので男性でも横になれますし、アームが無いことでお部屋の圧迫感の軽減にも。脚部側面部分のみはうずくり加工を施してから塗装を行なっています。うずくり加工は・木目の固い部分を残し、柔らかい部分をブラシで削る事により木目の凹凸を強調優しい肌触りとなります。・木の木目による陰影が強調され、表情が豊かになります。・木の表面に強い材が残り、摩擦に強くなり。こう言ったひと手間で見た目が大きく変わり、高級感のある仕上がりになります。【人数】2人掛け【硬さ】硬め【中材】ウレタン【組み立て】必要【カバー】本体取り外し可。【サイズ】幅146奥行80高さ77座面高39【素材】ファブリック：綿　フレーム：アッシュ材
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