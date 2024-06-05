【ブラック】ロフトベッド パイプベッド シングル ベッド デスク付シングルベッド

【商品仕様】サイズ外寸：103幅×204長さ×136高さcm重量：24.5kg耐荷重：約120kg素材：スチール（塗装仕上げ）カラーブラック、ホワイト【おススメポイント】1.【1台2役で自由性が一層広がる】ワンルームや子供部屋に最適なロフトベッドです。ベッドの下にはソファやデスク、シングルベッドなど、さまざまなアイテムを置くことができるため、スペースを無駄にせずに効果的に活用できます！また、シンプルなデザインなので、どのような部屋のインテリアにも簡単に合わせることができます。2.【二つのはしごが付く】両側にはしごが付いたロフトベッドは、登りやすさが魅力です。どちらの側からでも簡単にベッドにアクセスできます。これにより、時間を節約し、快適に寝床に入ることができます。さらに、この設計はスペースを有効に活用します。ベッドの下にデスクや収納スペースを配置できます。両側にはしごが付いたロフトベッドは、利便性とスペース効率を高め、安心して使用できます。部屋のレイアウトや家具の配置によっていつでも調整でき、左右どちらでも取付けが可能です。3.【簡易ハンガーラック機能がある】ロフトベッドは簡易な衣類掛けとしても機能します。タオルや衣類など、様々なものを素早くかけることができます。ベッドのフレームやはしごには、便利なフックや棚が付いている場合もあります。これにより、必要なアイテムを手軽に収納できます。4.【30cm高さのサイドフレーム付く】安全性を重視したデザインのロフトベッドは、頑丈な30cmのサイドフレームを備えています。美しいデザインとバランスを保ちながら、安心感を提供します。ベッド下にたっぷりの収納スペース】床板が高く、床下には35cmの収納スペースがあり、収納の利便性が際立っています。さらに、十分な収納スペースが確保されているため、衣類、寝具、おもちゃなどの雑多なアイテムを整理整頓することができます。5【空気流通性にも優れる】脚床面が高くなっているため、下の空間が通気性がよくなり、湿気やカビ、ダニの繁殖を防ぐことができます。さらに、重量を分散することで、安定感が増し、より安心してご使用いただけます。6.【こだわりの安心構造】安定感を重視して、横揺れを軽減する16本の頑丈なフレームを採用しました。



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